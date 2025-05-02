Ночная атака оккупантов — РФ ударила локомотиворемонтный завод в Запорожье

РФ атаковала Запорожский локомотиворемонтный завод — детали
Российские оккупанты в ночь на 2 мая атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье. Речь идет о гражданском предприятии, которое ремонтирует пассажирские электровозы.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Атака России на ЗЭРЗ
Только утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар. Сейчас на месте российского обстрела работают взрывотехники.
В Укрзализныце отметили, что дежурный персонал находился в укрытии, поэтому в результате атаки нет раненых или погибших.
"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве — это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", — говорится в сообщении.
Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что российские захватчики 2 мая ударили по городу по меньшей мере десять раз.
По состоянию на утро стало известно, что в результате обстрела пострадали 29 человек. Сейчас в медучреждениях областного центра находятся 12 гражданских.
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