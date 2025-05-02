Ночная атака оккупантов — РФ ударила локомотиворемонтный завод в Запорожье

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 2 мая атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье. Речь идет о гражданском предприятии, которое ремонтирует пассажирские электровозы.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Только утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям потушила пожар. Сейчас на месте российского обстрела работают взрывотехники.

В Укрзализныце отметили, что дежурный персонал находился в укрытии, поэтому в результате атаки нет раненых или погибших.

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве — это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что российские захватчики 2 мая ударили по городу по меньшей мере десять раз.

По состоянию на утро стало известно, что в результате обстрела пострадали 29 человек. Сейчас в медучреждениях областного центра находятся 12 гражданских.