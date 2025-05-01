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Після атаки окупантів на Запоріжжя зросла кількість постраждалих

1 травня 2025 23:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На цей момент кількість постраждалих вже збільшилась до чотирьох осіб
Наслідки удару окупантів по Запоріжжю. Фото: ЗОВА
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Запоріжжі, яке сьогодні атакували російські окупанти, збільшилась кількість постраждалих. Армія РФ била по житлових будинках та закладах освіти.

Така інформація поступила від начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

За словами Федорова, кількість постраждалих вже становить чотири особи. Зараз рятувальники ДСНС розбирають завали, адже під ними можуть бути люди.

Федоров зазначив, що окупанти вдарили по місту щонайменше десять разів. Цілили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На місці обстрілу сталося кілька пожеж. 

Крім того, голова Запорізької ОВА повідомив, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя.

Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.

А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.

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