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После атаки РФ на Запорожье возросло количество пострадавших

1 мая 2025 23:41
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На данный момент количество пострадавших уже увеличилось до четырех человек
Последствия удара оккупантов по Запорожью. Фото: ЗОВА
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Запорожье, которое сегодня атаковали российские оккупанты, увеличилось количество пострадавших. Армия РФ била по жилым домам и учебным заведениям.

Такая информация поступила от начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

По словам Федорова, количество пострадавших уже составляет четыре человека. Сейчас спасатели ГСЧС разбирают завалы, ведь под ними могут быть люди.

Федоров отметил, что оккупанты ударили по городу не менее десяти раз. Целили в жилые дома и объекты инфраструктуры. На месте обстрела произошли несколько пожаров.

Кроме того, председатель Запорожской ОГА сообщил, что 61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Запорожья.

Напомним, в Одессе после российской атаки продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.

А в Киеве из-за обстрела РФ ранена женщина — она пострадала от снаряда отсроченного действия.

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