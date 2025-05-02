Атака РФ на Запоріжжя 2 травня — кількість постраждалих знову зросла

Обстріл Запоріжжя — кількість поранених зросла вдвічі
Російські окупанти у ніч проти 2 травня атакували Запоріжжя. Кількість поранених зросла до 29 людей, серед них дитина.
Про це написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 2 травня
"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи — внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей", — розповів Федоров.
Крім того, серед поранених є дитина — 13-річний хлопчик. Наразі в медзакладах обласного центру перебувають 12 людей, їм надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, Федоров зазначив, що російські окупанти вдарили по місту щонайменше десять разів.
Крім того, він показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. На місці обстрілу сталося декілька пожеж.
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