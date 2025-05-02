Атака РФ на Запоріжжя 2 травня — кількість постраждалих знову зросла

Рятувальники на місці російського обстрілу Запоріжжя 2 травня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у ніч проти 2 травня атакували Запоріжжя. Кількість поранених зросла до 29 людей, серед них дитина.

Про це написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запоріжжя 2 травня

"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи — внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей", — розповів Федоров.

Крім того, серед поранених є дитина — 13-річний хлопчик. Наразі в медзакладах обласного центру перебувають 12 людей, їм надають всю необхідну допомогу.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Федоров зазначив, що російські окупанти вдарили по місту щонайменше десять разів.

Крім того, він показав наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. На місці обстрілу сталося декілька пожеж.