Наразі 14 осіб постраждали після атаки окупантів на Запоріжжя

Запоріжжя після атаки РФ — опубліковано кадри наслідків
З'явились нові подробиці атаки РФ на Запоріжжя. Рятувальники продовжують розбирати завали й вже змогли деблокувати ще одного постраждалого.
Інформацію та фото оприлюднив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо на цей момент
Найголовніше, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка у Запоріжжі не підтвердилась. Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні.
Проте збільшилась кількість постраждалих — наразі їх 14 мешканців міста. Федоров повідомив, що девʼять з них зараз у лікарнях. Пʼятеро отримали медичну допомогу на місці.
Голова Запорізької ОВА заявив, що окупанти вдарили по місту щонайменше десять разів. Цілили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На місці обстрілу сталося кілька пожеж.
Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.
А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.
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