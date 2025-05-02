Наразі 14 осіб постраждали після атаки окупантів на Запоріжжя

Результат атаки РФ на житловий будинок у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

З'явились нові подробиці атаки РФ на Запоріжжя. Рятувальники продовжують розбирати завали й вже змогли деблокувати ще одного постраждалого.

Інформацію та фото оприлюднив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо на цей момент

Найголовніше, що попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка у Запоріжжі не підтвердилась. Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні.

Проте збільшилась кількість постраждалих — наразі їх 14 мешканців міста. Федоров повідомив, що девʼять з них зараз у лікарнях. Пʼятеро отримали медичну допомогу на місці.

Голова Запорізької ОВА заявив, що окупанти вдарили по місту щонайменше десять разів. Цілили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На місці обстрілу сталося кілька пожеж.

Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.

А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.