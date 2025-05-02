Сейчас 14 человек пострадали после атаки оккупантов на Запорожье

Результат атаки РФ на жилой дом в Запорожье. Фото: ЗОВА

Появились новые подробности атаки РФ на Запорожье. Спасатели продолжают разбирать завалы и уже смогли деблокировать еще одного пострадавшего.

Информацию и фото обнародовал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно на данный момент

Самое главное, что предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины в Запорожье не подтвердилась. Спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов. Медики доставляют его в больницу.

Однако увеличилось количество пострадавших - сейчас их 14 жителей города. Федоров сообщил, что девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте.

Глава Запорожской ОГА заявил, что оккупанты ударили по городу минимум десять раз. Целили в жилые дома и объекты инфраструктуры. На месте обстрела произошло несколько пожаров.

Напомним, в Одессе после российской атаки продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.

А в Киеве из-за обстрела РФ ранена женщина - она пострадала от снаряда отсроченного действия.