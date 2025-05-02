Атака РФ на Запорожье 2 мая — количество пострадавших снова возросло

Спасатели на месте российского обстрела Запорожья 2 мая. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в ночь на 2 мая атаковали Запорожье. Количество раненых возросло до 29 человек, среди них ребенок.

Об этом написал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы — в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 29 человек", — рассказал Федоров.

Кроме того, среди раненых есть ребенок — 13-летний мальчик. Сейчас в медучреждениях областного центра находятся 12 человек, им оказывают всю необходимую помощь.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Федоров отметил, что российские оккупанты ударили по городу по меньшей мере десять раз.

Кроме того, он показал последствия вражеской атаки на Запорожье. На месте обстрела произошло несколько пожаров.