Атака РФ на Запорожье 2 мая — количество пострадавших снова возросло

Обстрел Запорожья — количество раненых возросло вдвое
Российские оккупанты в ночь на 2 мая атаковали Запорожье. Количество раненых возросло до 29 человек, среди них ребенок.
Об этом написал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 2 мая
"Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы — в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 29 человек", — рассказал Федоров.
Кроме того, среди раненых есть ребенок — 13-летний мальчик. Сейчас в медучреждениях областного центра находятся 12 человек, им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, Федоров отметил, что российские оккупанты ударили по городу по меньшей мере десять раз.
Кроме того, он показал последствия вражеской атаки на Запорожье. На месте обстрела произошло несколько пожаров.
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