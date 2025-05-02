Нічна атака окупантів — РФ вдарила локомотиворемонтний завод у Запоріжжі

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 2 травня атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Йдеться про цивільне підприємство, яке ремонтує пасажирські електровози.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Лише зранку Державна служба з надзвичайних ситуацій загасила пожежу. Наразі на місці російського обстрілу працюють вибухотехніки.

В Укрзалізниці зазначили, що черговий персонал перебував в укритті, тому внаслідок атаки немає поранених чи загиблих.

"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що російські загарбники 2 травня вдарили по місту щонайменше десять разів.

Станом на ранок стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждали 29 людей. Наразі в медзакладах обласного центру перебувають 12 цивільних.