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РФ атаковала Украину 500 КАБами за неделю, — Зеленский

9 декабря 2024 11:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский назвал количество целей, которыми РФ атаковала через неделю
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска продолжают ежедневно совершать атаки на украинские города с помощью различных средств. Только за прошедшую неделю было применено почти 500 КАБов, более 400 дронов и около 20 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 9 декабря.

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"Наши города и громады находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору", — подчеркнул президент.

Он отметил, что в течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет разных типов.

Зеленский подчеркнул, что эта война не может оставаться проблемой одного народа. Поэтому требуются совместные действия всех, кто ценит жизнь: в Европе, в Америке и во всем мире.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, ночью Россия запустила по Украине ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей в небе над областями.

Также вчера россияне обстреляли Днепропетровскую область с артиллерии и дронами, есть пострадавшая.

Владимир Зеленский беспилотники обстрелы ПВО ракеты война в Украине

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