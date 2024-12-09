Зеленский назвал количество целей, которыми РФ атаковала через неделю

РФ атаковала Украину 500 КАБами за неделю, — Зеленский
Российские войска продолжают ежедневно совершать атаки на украинские города с помощью различных средств. Только за прошедшую неделю было применено почти 500 КАБов, более 400 дронов и около 20 ракет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 9 декабря.
Атаки на Украину за неделю
"Наши города и громады находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору", — подчеркнул президент.
Он отметил, что в течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет разных типов.
Зеленский подчеркнул, что эта война не может оставаться проблемой одного народа. Поэтому требуются совместные действия всех, кто ценит жизнь: в Европе, в Америке и во всем мире.
Напомним, ночью Россия запустила по Украине ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей в небе над областями.
Также вчера россияне обстреляли Днепропетровскую область с артиллерии и дронами, есть пострадавшая.
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