Зеленский назвал количество целей, которыми РФ атаковала через неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Российские войска продолжают ежедневно совершать атаки на украинские города с помощью различных средств. Только за прошедшую неделю было применено почти 500 КАБов, более 400 дронов и около 20 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 9 декабря.

Читайте также:

Атаки на Украину за неделю

"Наши города и громады находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору", — подчеркнул президент.

Он отметил, что в течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет разных типов.

Зеленский подчеркнул, что эта война не может оставаться проблемой одного народа. Поэтому требуются совместные действия всех, кто ценит жизнь: в Европе, в Америке и во всем мире.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, ночью Россия запустила по Украине ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 18 воздушных целей в небе над областями.

Также вчера россияне обстреляли Днепропетровскую область с артиллерии и дронами, есть пострадавшая.