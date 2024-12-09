Вибухи в Херсоні пролунали сьогодні, 9 грудня

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні вранці у понеділок, 9 грудня, пролунали вибухи. В регіоні не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Херсон 9 грудня
У місті було чутно вибухи, але місцева влада наразі ніяк це не прокоментувала.
Зазначимо, що станом на 09:30 повітряна тривога оголошена у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
За даними Повітряних сил, причиною є рух російських безпілотників в небі над Україною:
- БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс — південний/південно-східний;
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс — південно-східний;
- БпЛА на південному сході Черкащини, курс — північно-західний;
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс — північний;
- БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс — північний.
Нагадаємо, вночі Росія запустила по Україні 37 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 18 БпЛА.
А вчора росіяни обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронами, є постраждала.
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