Вибухи в Херсоні пролунали сьогодні, 9 грудня

Дим в небі над містом. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Херсоні вранці у понеділок, 9 грудня, пролунали вибухи. В регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У місті було чутно вибухи, але місцева влада наразі ніяк це не прокоментувала.

Зазначимо, що станом на 09:30 повітряна тривога оголошена у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

За даними Повітряних сил, причиною є рух російських безпілотників в небі над Україною:

БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс — південний/південно-східний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс — південно-східний;

БпЛА на південному сході Черкащини, курс — північно-західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс — північний;

БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс — північний.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, вночі Росія запустила по Україні 37 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 18 БпЛА.

А вчора росіяни обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронами, є постраждала.