Скільки дронів вночі збила ППО — зведення Повітряних сил

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара медіа

Російські війська в ніч проти понеділка, 9 грудня, атакували Україну безпілотниками. Над областями працювали Сили ППО, збито 18 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 9 грудня

Вночі росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети із повітряного простору над Чорним морем, 37 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів з Орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08.00 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

Ще 18 безпілотників були локаційно втрачені, один — досі перебуває в повітрі, бойова робота триває.

Через падіння збитих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Повітряні сили України помітили, що російські "шахеди" стали неконтрольованими, а якість збирання значно погіршилась.

Також ми писали, що росіяни обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронами, є постраждала.