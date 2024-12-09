Сколько дронов ночью сбило ПВО - возведение Воздушных сил

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Ґвара медіа

Российские войска в ночь на понедельник, 9 декабря, атаковали Украину беспилотниками. Над областями работали Силы ПВО, сбито 18 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 9 декабря

Ночью россияне запустили две управляемые авиационные ракеты из воздушного пространства над Черным морем, 37 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники других типов из Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 08:00 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях.

Еще 18 беспилотников были локационно потеряны, один до сих пор находится в воздухе, боевая работа продолжается.

Из-за падения сбитых БпЛА на Винниччине повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Воздушные силы Украины заметили, что российские "шахеды" стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.

Также мы писали, что россияне обстреляли Днепропетровскую область с артиллерии и дронами, пострадала.