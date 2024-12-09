Взрывы в Херсоне раздались сегодня, 9 декабря

В Херсоне раздались взрывы
В Херсоне утром в понедельник, 9 декабря, раздались взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 9 декабря
В городе были слышны взрывы, но местные власти пока что никак это не прокомментировали.
Отметим, что на 09:30 воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
По данным Воздушных сил, причиной является движение российских беспилотников в небе над Украиной:
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс — южный/юго-восточный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс — юго-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс — северо-западный;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс — северный;
- БпЛА в центре Днепропетровщины, курс — северный.
Напомним, ночью Россия запустила по Украине 37 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 18 БпЛА.
А вчера россияне обстреляли Днепропетровскую область с артиллерии и дронами, есть постравшая.
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