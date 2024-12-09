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РФ атакувала Україну 500 КАБами за тиждень, — Зеленський

9 грудня 2024 11:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський назвав кількість цілей, якими РФ атакувала за тиждень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська продовжують щодня здійснювати атаки на українські міста за допомогою різних засобів. Лише за минулий тиждень було застосовано майже 500 КАБів, понад 400 дронів та майже 20 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 9 грудня.

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"Наші міста й громади перебувають під постійними атаками терористів. Кожного дня захисники нашого неба дають відсіч російському терору", — наголосив президент.

Він зазначив, що протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. 

Зеленський наголосив, що ця війна не може залишатися проблемою одного народу. Тому потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя: у Європі, в Америці та в усьому світі. 

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі Росія запустила по Україні ракети та дрони. Сили ППО збили 18 повітряних цілей в небі над областями.

Також вчора росіяни обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронами, є постраждала.

Володимир Зеленський безпілотники обстріли ППО ракети війна в Україні

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