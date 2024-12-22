Атака на Украину 22 декабря — сколько дронов сбило украинское ПВО

РФ атаковала дронами — в ПС рассказали, сколько удалось сбить
Ночью Силы обороны снова сбивали над Украиной воздушные цели врага. Россияне атаковали 103 беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в воскресенье, 22 декабря.
Сколько беспилотников сбило ПВО
Как отметили в ПС ВСУ, ночью над Украиной были сбиты 52 вражеских БпЛА, еще 44 беспилотника — локационно потеряны. В общей сложности россияне выпустили по Украине 103 дрона. Кроме того, был зафиксирован пуск баллистической ракеты Искандер-М из Крыма в направлении Херсона.
Противовоздушная оборона работала в таких областях:
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Житомирской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Запорожский.
"В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", — отметили в воздушных силах.
Напомним, ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки, 21 декабря, произошло 186 боевых столкновений. Россияне штурмуют позиции ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели россияне выпустили по Украине более 1000 бомб и дронов.
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