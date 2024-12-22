Атака на Украину 22 декабря — сколько дронов сбило украинское ПВО

Военные сбивают вражеские цели. Фото: Сергей Наев/Facebook

Ночью Силы обороны снова сбивали над Украиной воздушные цели врага. Россияне атаковали 103 беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в воскресенье, 22 декабря.

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Как отметили в ПС ВСУ, ночью над Украиной были сбиты 52 вражеских БпЛА, еще 44 беспилотника — локационно потеряны. В общей сложности россияне выпустили по Украине 103 дрона. Кроме того, был зафиксирован пуск баллистической ракеты Искандер-М из Крыма в направлении Херсона.

Сообщения ПС ВСУ об атаке. Фото: скриншот

Противовоздушная оборона работала в таких областях:

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Житомирской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской,

Запорожский.

"В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", — отметили в воздушных силах.

Напомним, ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки, 21 декабря, произошло 186 боевых столкновений. Россияне штурмуют позиции ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели россияне выпустили по Украине более 1000 бомб и дронов.