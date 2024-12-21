Вибухи у Кривому Розі ввечері 21 грудня — яка загроза

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи
Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері, 21 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Кривому Розі
Інформація про вибухи у місті з'явилася близько 21:26.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Кривого Рогу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергові російські обстріли та наголосив, що буде відповідь окупантам за їхні дії.
Також Організація Об’єднаних Націй офіційно визнала значні людські втрати в Україні, спричинені повномасштабною російською агресією, яка триває з лютого 2022 року.
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