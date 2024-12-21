Вибухи у Кривому Розі ввечері 21 грудня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері, 21 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи у Кривому Розі

Інформація про вибухи у місті з'явилася близько 21:26.

Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Кривого Рогу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергові російські обстріли та наголосив, що буде відповідь окупантам за їхні дії.

Також Організація Об’єднаних Націй офіційно визнала значні людські втрати в Україні, спричинені повномасштабною російською агресією, яка триває з лютого 2022 року.