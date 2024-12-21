Зеленський пообіцяв помсту окупантам за обстріли в Україні — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, розповів про останні російські обстріли. Він пообіцяв помсту окупантам за атаки.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

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Російські обстріли України

Глава держави зазначив, що сьогодні завершився розбір завалів у Києві після ракетної атаки 20 грудня. Крім того, наразі тривають роботи в Херсоні після влучання російських бомб в онкодиспансер. Зеленський повідомив, що обійшлося без жертв, оскільки люди були в укритті.

За його словами, цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі — тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону.

"Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей", — наголосив український лідер.

Також зафіксовано удари по Харкову, Нікополю та Донеччині. Зеленський зазначив, що це терор, який окупанти роблять свідомо. За це загарбників з російської авіації ще й нагороджують.

Помста за обстріли України

"Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах — дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що захист українців абсолютно справедливий. Глава держави подякував всім у світі за підтримку.

Нагадаємо, окупанти здійснили авіаудар по онкологічному диспансеру в Херсоні, скинувши дві керовані авіаційні бомби.

Також загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі.