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Зеленський пообіцяв помсту окупантам за обстріли України

21 грудня 2024 18:42
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський пообіцяв помсту окупантам за обстріли в Україні — вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, розповів про останні російські обстріли. Він пообіцяв помсту окупантам за атаки.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

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Глава держави зазначив, що сьогодні завершився розбір завалів у Києві після ракетної атаки 20 грудня. Крім того, наразі тривають роботи в Херсоні після влучання російських бомб в онкодиспансер. Зеленський повідомив, що обійшлося без жертв, оскільки люди були в укритті.

За його словами, цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі — тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону. 

"Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей", — наголосив український лідер.

Також зафіксовано удари по Харкову, Нікополю та Донеччині. Зеленський зазначив, що це терор, який окупанти роблять свідомо. За це загарбників з російської авіації ще й нагороджують.

Помста за обстріли України

"Ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах — дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що захист українців абсолютно справедливий. Глава держави подякував всім у світі за підтримку.

Нагадаємо, окупанти здійснили авіаудар по онкологічному диспансеру в Херсоні, скинувши дві керовані авіаційні бомби.

Також загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли окупанти Росія

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