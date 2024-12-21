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Зеленский пообещал месть оккупантам за обстрелы Украины

21 декабря 2024 18:42
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский пообещал месть оккупантам за обстрелы в Украине — вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, рассказал о последних российских обстрелах. Он пообещал месть оккупантам за атаки.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

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Глава государства отметил, что сегодня завершился разбор завалов в Киеве после ракетной атаки 20 декабря. Кроме того, сейчас продолжаются работы в Херсоне после попадания российских бомб в онкодиспансер. Зеленский сообщил, что обошлось без жертв, поскольку люди были в укрытии.

По его словам, этот диспансер работал и во время войны в ограниченном режиме — только то, что нельзя было перенести из Херсона в другие больницы региона. 

"В частности, линейный ускоритель был только там, в Херсоне, радиотерапевтическое лечение можно было получать в городе только там. Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценное для херсонцев. И этот целенаправленный удар является не чем иным, как издевательством над людьми", — подчеркнул украинский лидер.

Также зафиксированы удары по Харькову, Никополю и Донецкой области. Зеленский отметил, что это террор, который оккупанты делают сознательно. За это захватчиков из российской авиации еще и награждают.

Месть за обстрелы Украины

"Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам — дронами и ракетами, и все больше украинскими, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что защита украинцев абсолютно справедлива. Глава государства поблагодарил всех в мире за поддержку.

Напомним, оккупанты совершили авиаудар по онкологическому диспансеру в Херсоне, сбросив две управляемые авиационные бомбы.

Также захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы оккупанты Россия

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