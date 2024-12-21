Взрывы в Кривом Роге вечером 21 декабря — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Кривом Роге раздались вечером, 21 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

Информация о взрывах в городе появилась около 21:26.

Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Кривого Рога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередных российских обстрелах и подчеркнул, что будет ответ оккупантам за их действия.

Также Организация Объединенных Наций официально признала значительные человеческие потери в Украине, вызванные полномасштабной российской агрессией, которая продолжается с февраля 2022 года.