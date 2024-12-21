Взрывы в Кривом Роге вечером 21 декабря — какая угроза

В Кривом Роге раздались мощные взрывы
Взрывы в Кривом Роге раздались вечером, 21 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Кривом Роге
Информация о взрывах в городе появилась около 21:26.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Кривого Рога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 21 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередных российских обстрелах и подчеркнул, что будет ответ оккупантам за их действия.
Также Организация Объединенных Наций официально признала значительные человеческие потери в Украине, вызванные полномасштабной российской агрессией, которая продолжается с февраля 2022 года.
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