На фронті сталося 186 бойових зіткнень — ситуація станом на 22 грудня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Telegram/Олександр Сирський

В Україні у неділю, 22 грудня, триває 1033 доба повномасштабної війни. Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на фронті 22 грудня

Росіяни атакують позиції українських військових, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом, протягом минулої доби сталося 186 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, а також 37 авіаударів, скинувши 70 КАБів. Крім цього, росіяни здійснили понад п'ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.

Задіявши авіацію на Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.

Українські військові продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідку.

Втрати окупантів

Загалом, за минулу добу втрати росіян склали 1820 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 29 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, три засоби ППО, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, українські захисники відбили штурм росіян неподалік Куп'янська Харківської області. Бійці знищили три ворожі бойові машини піхоти та один танк.

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на заяви про переведення бійців ППО на фронт. Командування заявило, що це твердження є недостовірним та некоректним.