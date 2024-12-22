Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ — зведення Генштабу arrow

Росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ — зведення Генштабу

22 грудня 2024 08:40
Ольга Антоновська - редактор
На фронті сталося 186 бойових зіткнень — ситуація станом на 22 грудня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Telegram/Олександр Сирський
Ольга Антоновська - редактор

В Україні у неділю, 22 грудня, триває 1033 доба повномасштабної війни. Ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

Читайте також:

Ситуація на фронті 22 грудня

Росіяни атакують позиції українських військових, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. ЗСУ стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом, протягом минулої доби сталося 186 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, а також 37 авіаударів, скинувши 70 КАБів. Крім цього, росіяни здійснили понад п'ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.

Задіявши авіацію на Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.

Українські військові продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідку.

Втрати окупантів

Загалом, за минулу добу втрати росіян склали 1820 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 29 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, три засоби ППО, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль.

Ситуація на фронті 22 грудня
Скриншот допису Генштабу
Ситуація на фронті 22 грудня
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, українські захисники відбили штурм росіян неподалік Куп'янська Харківської області. Бійці знищили три ворожі бойові машини піхоти та один танк.

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на заяви про переведення бійців ППО на фронт. Командування заявило, що це твердження є недостовірним та некоректним. 

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:17 Затори до кордону — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені

09:10 Повернення із СЗЧ — як солдату поновитися на службі

08:45 Українці можуть зменшити податки — як це зробити під час війни

08:40 Росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ — зведення Генштабу

08:12 Черги з десятків автобусів — критична ситуація на кордоні вранці

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

07:54 Майно подружжя — що вважається спільною власністю пари

07:45 РФ хоче залучити молодь для затяжної війни в Україні, — ISW

07:30 Невикористана відпустка бійця ЗСУ — як отримати компенсацію

07:22 Свята наближаються — що буде з курсом долара найближчим часом

07:21 Обмежено придатний відмовився від бойової повістки — вирок суду

09:17 Затори до кордону — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені

09:10 Повернення із СЗЧ — як солдату поновитися на службі

08:45 Українці можуть зменшити податки — як це зробити під час війни

08:40 Росіяни безуспішно атакують позиції ЗСУ — зведення Генштабу

08:12 Черги з десятків автобусів — критична ситуація на кордоні вранці

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

07:54 Майно подружжя — що вважається спільною власністю пари

07:45 РФ хоче залучити молодь для затяжної війни в Україні, — ISW

07:30 Невикористана відпустка бійця ЗСУ — як отримати компенсацію

07:22 Свята наближаються — що буде з курсом долара найближчим часом

07:21 Обмежено придатний відмовився від бойової повістки — вирок суду

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити