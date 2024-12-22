На фронте произошло 186 боевых столкновений — ситуация 22 декабря

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Telegram/Александр Сырский

В Украине в воскресенье, 22 декабря, начался 1033 день полномасштабной войны. Ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на фронте 22 декабря

Россияне атакуют позиции украинских военных, используя свое превосходство в живой силе и технике. ВСУ сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери. Всего за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 37 авиаударов, сбросив 70 КАБ. Кроме того, россияне совершили более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться недалеко от Зеленого Роща, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку от Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций у Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы недалеко от Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

Украинские военные продолжают отбивать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг предпринял 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.

Потери оккупантов

Всего за минувшие сутки потери россиян составили 1820 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, три средства ПВО, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, украинские защитники отразили штурм россиян неподалеку от Купянска Харьковской области. Бойцы уничтожили три вражеских боевых машины пехоты и один танк.

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на заявления о переводе бойцов ПВО на фронт. Командование заявило, что это утверждение недостоверно и некорректно.