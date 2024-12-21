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Генштаб відреагував на чутки, що бійців ППО кидають на фронт

21 грудня 2024 16:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Генштаб прокоментував чутки про переведення бійців ППО у піхоту
Бійці ППО на позиціях. Фото ілюстративне: Telegram
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У британському виданні The Guardian вийшла публікація із твердженням, що Генеральний штаб Збройних Сил України нібито наказав Командуванню Повітряних Сил відправляти на фронт непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. Втім, в Силах оборони запевнили, що твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 21 грудня.

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У Генштабі зазначили, що з метою  якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність  військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

"Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба", — повідомили у Генштабі. 

В Генштабі додали, що Повітряні сили мають у своєму складі військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. У зв'язку з цим йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, який не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне — втримати фронт", — зазначили у Генштабі. 

Саме на виконання цього першочергового завдання і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.

В Генштабі також додали, що такі зміни не впливають на кількість збитих російських "шахедів". Протиповітряна оборона продовжує якісно виконувати свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу. В такому випадку йдеться переважно про хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені".

Раніше ми писали, що Генштабі ЗСУ назвали напрямки на фронті, де найбільш напружена ситуація.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін запропонував здійснити експериментальний удар по Києву "Орєшніком".

ЗСУ Генштаб ЗСУ ППО війна в Україні фронт

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