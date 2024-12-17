Українські військові зупинили 200 атак і знищили 1600 окупантів

Бойові дії. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові не припиняють масштабний наступ одразу на кількох напрямках фронту. Бійці Збройних сил України впродовж минулої доби відбили понад 245 атак ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Минулої доби противник здійснив масштабний наступ на різних напрямках фронту, застосувавши 24 авіаційні удари та скинувши 30 керованих авіабомб. Окрім цього, зафіксовано понад 4200 обстрілів, з яких 141 — із реактивних систем залпового вогню, а також застосування 2202 дронів-камікадзе.

Авіаційні удари ворога були зосереджені у районах населених пунктів Олександрівка, Бурлацьке, Велика Новосілка, Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляйполе та Новопіль.

На Харківському напрямку окупанти тричі намагалися прорватися поблизу Глибокого та Козачої Лопані. На Куп'янському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення біля Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

Лиманський напрямок став ареною 16 атак, зосереджених у районах Копанки, Вишневого, Новоєгорівки, Тернів, Григорівки, Макіївки та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку ворог 16 разів атакував позиції поблизу Білогорівки, Івано-Дар'їного, Спірного та Сіверська. Чотири бої досі тривають.

Вісім атак було відбито українськими воїнами на Краматорському напрямку, зокрема в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку — 52 зіткнення, де ворог активізувався поблизу Лисівки, Даченського, Зеленого та Новооленівки.

На Курахівському напрямку окупанти здійснили 30 спроб прориву біля Сонцівки, Старих Тернів та Курахового.

Українські захисники продовжують успішно стримувати натиск російських військ на всіх ключових напрямках фронту. За минулу добу було зупинено 22 ворожі атаки у районах Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував українські позиції біля Новоандріївки. Противник також здійснив чотири невдалі спроби захопити позиції Сил оборони на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною, ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує вести розвідувальну діяльність і здійснює артилерійські обстріли.

Яка ситуація у Курській області

На Курському напрямку зафіксовано 68 штурмів позицій українських військ, шість авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб, а також 341 обстріл українських підрозділів та населених пунктів.

Втрати армії РФ за добу

За підсумками минулої доби російські втрати склали близько 1600 військових убитими та пораненими. Також знищено чотири танки, 15 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, 34 дрони оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, в Україні тестують нову лазерну зброю власного виробництва. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія приховує втрати серед військових з КНДР звірським методом.