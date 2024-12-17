Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери arrow

ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери

17 декабря 2024 08:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Украинские военные остановили 200 атак и уничтожили 1600 окупантов
Боевые действия. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские военные не прекращают масштабное наступление на нескольких направлениях фронта. Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки отбили более 245 атак врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на фронте 17 декабря

За прошедшие сутки противник совершил масштабное наступление на разных направлениях фронта, применив 24 авиационных удара и сбросив 30 управляемых авиабомб. Кроме этого, зафиксировано более 4200 обстрелов, из которых 141 из реактивных систем залпового огня, а также применение 2202 дронов-камикадзе.

Авиационные удары врага были сосредоточены в районах населенных пунктов Александровка, Бурлацкое, Большая Новоселка, Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляйполе и Новополье.

На Харьковском направлении оккупанты трижды пытались прорваться вблизи Глубокого и Казачьей Лопани. На Купянском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения возле Кучеривки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки.

Лиманское направление стало ареной 16 атак, сосредоточенных в районах Копанки, Вишневого, Новоегоровки, Тернов, Григорьевки, Макеевки и Серебрянского леса.

На Северском направлении враг 16 раз атаковал позиции вблизи Белогоровки, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Четыре боя до сих пор продолжаются.

Восемь атак были отражены украинскими воинами на Краматорском направлении, в частности в районах Орехово-Василовки, Часового Яра и Ступочек.

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении — 52 столкновения, где враг активизировался вблизи Лисовки, Даченского, Зеленого и Новооленовки.

На Кураховском направлении оккупанты совершили 30 попыток прорыва возле Солнцевки, Старых Тернов и Курахово.

Украинские защитники продолжают успешно сдерживать давление российских войск на всех ключевых направлениях фронта. За минувшие сутки было остановлено 22 вражеских атаки в районах Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времивском направлении.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции у Новоандреевки. Противник также предпринял четыре неудачных попытки захватить позиции сил обороны на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаки формирования ударных группировок врага не выявлены. В то же время, на границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает вести разведывательную деятельность и осуществляет артиллерийские обстрелы.

Какая ситуация в Курской области

На Курском направлении зафиксировано 68 штурмов позиций украинских войск, шесть авиационных ударов с применением 12 управляемых авиабомб, а также 341 обстрел украинских подразделений и населенных пунктов.

Потери армии РФ в сутки

По итогам прошедших суток российские потери составили около 1600 военных убитыми и ранеными. Также уничтожены четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем, 34 дрона оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, в Украине тестируют новое лазерное оружие собственного производства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия скрывает потери среди военных с КНДР зверским методом.

ВСУ оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:23 Роскошная жизнь в Дубае – что скрывает одесская судья

09:21 Льготы для пенсионеров в 2025 году — за что можно не платить

09:20 В США суд принял решение по делу Трампа с участием порнозвезды

09:13 Пентагон заявил о гибели северокорейских войск в Курске

09:06 В ЕС создадут альтернативу Starlink к 2030 году — что известно

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:56 ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери

08:45 Некоторым пенсионерам отказывают в субсидии — какая причина

08:30 У Садового приступили к восстановлению разрушенного Россией музея

08:30 Проверка ТЦК — могут ли задержать за отказ предоставить документы

08:26 В России подтвердили смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

09:23 Роскошная жизнь в Дубае – что скрывает одесская судья

09:21 Льготы для пенсионеров в 2025 году — за что можно не платить

09:20 В США суд принял решение по делу Трампа с участием порнозвезды

09:13 Пентагон заявил о гибели северокорейских войск в Курске

09:06 В ЕС создадут альтернативу Starlink к 2030 году — что известно

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

08:56 ВСУ отбили более 200 атак — оккупанты понесли большие потери

08:45 Некоторым пенсионерам отказывают в субсидии — какая причина

08:30 У Садового приступили к восстановлению разрушенного Россией музея

08:30 Проверка ТЦК — могут ли задержать за отказ предоставить документы

08:26 В России подтвердили смерть генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам