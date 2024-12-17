Украинские военные остановили 200 атак и уничтожили 1600 окупантов

Боевые действия. Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные не прекращают масштабное наступление на нескольких направлениях фронта. Бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки отбили более 245 атак врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте 17 декабря

За прошедшие сутки противник совершил масштабное наступление на разных направлениях фронта, применив 24 авиационных удара и сбросив 30 управляемых авиабомб. Кроме этого, зафиксировано более 4200 обстрелов, из которых 141 из реактивных систем залпового огня, а также применение 2202 дронов-камикадзе.

Авиационные удары врага были сосредоточены в районах населенных пунктов Александровка, Бурлацкое, Большая Новоселка, Новоандреевка, Лобково, Железнодорожное, Гуляйполе и Новополье.

На Харьковском направлении оккупанты трижды пытались прорваться вблизи Глубокого и Казачьей Лопани. На Купянском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения возле Кучеривки, Загрызового, Лозовой и Петропавловки.

Лиманское направление стало ареной 16 атак, сосредоточенных в районах Копанки, Вишневого, Новоегоровки, Тернов, Григорьевки, Макеевки и Серебрянского леса.

На Северском направлении враг 16 раз атаковал позиции вблизи Белогоровки, Ивано-Дарьиного, Спорного и Северского. Четыре боя до сих пор продолжаются.

Восемь атак были отражены украинскими воинами на Краматорском направлении, в частности в районах Орехово-Василовки, Часового Яра и Ступочек.

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении — 52 столкновения, где враг активизировался вблизи Лисовки, Даченского, Зеленого и Новооленовки.

На Кураховском направлении оккупанты совершили 30 попыток прорыва возле Солнцевки, Старых Тернов и Курахово.

Украинские защитники продолжают успешно сдерживать давление российских войск на всех ключевых направлениях фронта. За минувшие сутки было остановлено 22 вражеских атаки в районах Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времивском направлении.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции у Новоандреевки. Противник также предпринял четыре неудачных попытки захватить позиции сил обороны на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаки формирования ударных группировок врага не выявлены. В то же время, на границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает вести разведывательную деятельность и осуществляет артиллерийские обстрелы.

Какая ситуация в Курской области

На Курском направлении зафиксировано 68 штурмов позиций украинских войск, шесть авиационных ударов с применением 12 управляемых авиабомб, а также 341 обстрел украинских подразделений и населенных пунктов.

Потери армии РФ в сутки

По итогам прошедших суток российские потери составили около 1600 военных убитыми и ранеными. Также уничтожены четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем, 34 дрона оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, в Украине тестируют новое лазерное оружие собственного производства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия скрывает потери среди военных с КНДР зверским методом.