Генштаб прокомментировал слухи о переводе бойцов ПВО в пехоту

Бойцы ПВО на позициях. Фото иллюстративное: Telegram

В британском издании The Guardian вышла публикация с утверждением, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины якобы приказал Командованию Воздушных Сил отправлять на фронт неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны. Впрочем, в Силах обороны заверили, что утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в субботу, 21 декабря.

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Заявление Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что с целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенная численность военнослужащих из состава подразделений ПС ВСУ действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

"В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба", — сообщили в Генштабе.

В Генштабе добавили, что воздушные силы имеют в своем составе военнослужащие разных военно-учетных специальностей. В связи с этим речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники.

"Ситуация на линии боевого столкновения сложная, и сейчас главное удержать фронт", — отметили в Генштабе.

Именно во исполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений.

В Генштабе также добавили, что подобные изменения не влияют на количество сбитых российских "шахедов". Противовоздушная оборона продолжает качественно выполнять свои задачи, различая подлинные ударные дроны противника и БпЛА неустановленного типа. В таком случае речь идет преимущественно о ложных целях, которые чаще всего проходят в сведениях об отражении воздушных атак как "локационно потерянные".

Ранее мы писали, что Генштабе ВСУ назвали направления на фронте, где наиболее напряженная ситуация.

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