Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Генштаб отреагировал на слухи, что бойцов ПВО бросают на фронт arrow

Генштаб отреагировал на слухи, что бойцов ПВО бросают на фронт

21 декабря 2024 16:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Генштаб прокомментировал слухи о переводе бойцов ПВО в пехоту
Бойцы ПВО на позициях. Фото иллюстративное: Telegram
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В британском издании The Guardian вышла публикация с утверждением, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины якобы приказал Командованию Воздушных Сил отправлять на фронт неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны. Впрочем, в Силах обороны заверили, что утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в субботу, 21 декабря.

Читайте также:

Заявление Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что с целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенная численность военнослужащих из состава подразделений ПС ВСУ действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

"В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба", — сообщили в Генштабе.

В Генштабе добавили, что воздушные силы имеют в своем составе военнослужащие разных военно-учетных специальностей. В связи с этим речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники.

"Ситуация на линии боевого столкновения сложная, и сейчас главное удержать фронт", — отметили в Генштабе.

Именно во исполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений.

В Генштабе также добавили, что подобные изменения не влияют на количество сбитых российских "шахедов". Противовоздушная оборона продолжает качественно выполнять свои задачи, различая подлинные ударные дроны противника и БпЛА неустановленного типа. В таком случае речь идет преимущественно о ложных целях, которые чаще всего проходят в сведениях об отражении воздушных атак как "локационно потерянные".

Ранее мы писали, что Генштабе ВСУ назвали направления на фронте, где наиболее напряженная ситуация.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин предложил осуществить экспериментальный удар по Киеву "Орешником".

ВСУ Генштаб ВСУ ППО война в Украине фронт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:14 Сильные дожди — в Укргидрометцентре назвали, где ухудшится погода

17:07 Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером

17:06 Зеленский отреагировал на теракт в Магдебурге — что заявил

16:55 Праздничный рост крипторынка — какие 3 монеты стоит рассмотреть

16:53 В ГПСУ сообщили, когда вступает в силу полис для перехода границы

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

16:48 Хотел мести — что писал в соцсетях водитель-террорист в Германии

16:28 Одесский драмтеатр получит новое освещение за более чем 4 млн грн

16:23 Фицо обсудит в Кремле прекращение транзита газа через Украину

16:00 Генштаб отреагировал на слухи, что бойцов ПВО бросают на фронт

15:59 Авария российских танкеров — пляжи Крыма загрязнены мазутом

17:14 Сильные дожди — в Укргидрометцентре назвали, где ухудшится погода

17:07 Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером

17:06 Зеленский отреагировал на теракт в Магдебурге — что заявил

16:55 Праздничный рост крипторынка — какие 3 монеты стоит рассмотреть

16:53 В ГПСУ сообщили, когда вступает в силу полис для перехода границы

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

16:48 Хотел мести — что писал в соцсетях водитель-террорист в Германии

16:28 Одесский драмтеатр получит новое освещение за более чем 4 млн грн

16:23 Фицо обсудит в Кремле прекращение транзита газа через Украину

16:00 Генштаб отреагировал на слухи, что бойцов ПВО бросают на фронт

15:59 Авария российских танкеров — пляжи Крыма загрязнены мазутом

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно