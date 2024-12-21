Зеленський назвав кількість цілей РФ які вона застосувала проти України впродовж тижня

ДСНС та піротехніки на місці влучання БпЛА в будинок у Харкові. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі російські терористи атакували Україну понад 110 ударними дронами. Крім того, він назвав загальну кількість повітряних цілей, які Росія застосувала проти України впродовж цього тижня.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський зазначив, що унаслідок нічних обстрілів було зруйновано онкодиспансер у Херсоні, а також завдано ударів по багатоквартирних будинках у Харкові та Запоріжжі. Раніше цього тижня росіяни застосовували балістичні ракети по Києву, а також обстрілювали Суми, Кривий Ріг, Дніпропетровщину та Донеччину.

Президент зазначив, що лише за один тиждень росіяни використали понад 550 керованих авіабомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів.

"Це російський терор, якому ми протидіємо. Я дякую партнерам, які підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Росія знищила авіабомбою онкодиспансер у Херсоні. Також у Харкові "Шахед" влетів у багатоповерхівку в Харкові.