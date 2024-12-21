Зеленский назвал количество целей РФ, которые она применила против Украины в течение недели

ГСЧС и пиротехники на месте попадания БпЛА в здание в Харькове Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью российские террористы атаковали Украину более чем 110 ударными дронами. Кроме того, он назвал общее количество воздушных целей, которые Россия применила против Украины в течение этой недели.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Зеленский отметил, что в результате ночных обстрелов был разрушен онкодиспансер в Херсоне, а также нанесены удары по многоквартирным домам в Харькове и Запорожье. Ранее на этой неделе россияне применяли баллистические ракеты по Киеву, а также обстреливали Сумы, Кривой Рог, Днепропетровщину и Донбасс.

Президент отметил, что всего за одну неделю россияне использовали более 550 управляемых авиабомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.

"Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия уничтожила авиабомбой онкодиспансера в Херсоне. Также в Харькове "Шахед" влетел в многоэтажку в Харькове.