Атака на Україну 22 грудня — скільки дронів збила українська ППО

Військові збивають ворожі цілі. Фото: Сергій Наєв/Facebook

Вночі Сили оборони знову збивали над Україною повітряні цілі ворога. Росіяни атакували 103 безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram у неділю, 22 грудня.

Читайте також:

Скільки безпілотників збила ППО

Як зазначили у ПС ЗСУ, вночі над Україною було збито 52 ворожих БпЛА, ще 44 безпілотники — локаційно втрачені. Загалом росіяни випустили по Україні 103 дрони. Крім того, було зафіксовано пуск балістичної ракети Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини.

Повідомлення ПС ЗСУ про атаку. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Житомирській,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Миколаївській,

Запорізькій.

"У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога", — зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу, 21 грудня, відбулося 186 бойових зіткнень. Росіяни штурмують позиції ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 1000 бомб та дронів.