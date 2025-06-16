Генштаб будет информировать о ситуации на еще одном направлении

Украинские воины на фронте. Фото: Генштаб

Российские войска активизируются вблизи границы с Сумской областью. Поэтому в Генеральном штабе ВСУ ежедневно будут сообщать о ситуации на еще одном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Так, в результате активизации противника в приграничье Сумской области важным является информирование общества. Генштаб в ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слобожанском.

Также военное руководство Украины решило переименовать Харьковское направление в Южно-Слобожанское.

В Генштабе напомнили, что оперативная информация о российском вторжении в Украину обновляется трижды в сутки на официальных страницах — в 08:00, 16:00 и 22:00.

Скриншот поста Генштаба

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили село Андреевка в Сумской области.

А по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, оккупанты перебрасывают войска с юга на Сумское направление, поскольку быстро исчерпали свои силы.