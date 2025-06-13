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Головна Армія У ЗСУ пояснили, чому РФ перекидає війська на Сумський напрямок

У ЗСУ пояснили, чому РФ перекидає війська на Сумський напрямок

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Дата публікації: 13 червня 2025 12:29
Окупанти перекидають війська на Сумщину — Тимочко пояснив причину
Російські окупанти. Фото: росЗМі
Ключові моменти Ситуація на Сумському напрямку "Наступ" на Київ

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко пояснив, чому російські окупанти перекидають свої війська із півдня на Сумський напрямок. За його словами, це знак, що загарбники надто швидко вичерпали свої сили.

Про це Іван Тимочко сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 13 червня.

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Ситуація на Сумському напрямку

"Те, що противник перекидає додаткові сили з півдня, з Криму, те, що ми вже чули, це не показник підсилення своїх підрозділів чи своїх військ. Це свідчення того, що занадто швидко вони стерли той ресурс, який був на цьому напрямку. Вони зараз вимушені тягнути резерви, які не планували залучати там", — зауважив Тимочко.

За його словами, росіяни явно не очікували таких втрат на Сумщині. Наступ противника йде не так, як їм хотілося. 

"Наступ" на Київ

Тимочко також відреагував на маніпуляції, що окупанти нібито роблять "наступ" на Київ. За його словами, це спроба посіяти паніку. Мовляв, будь-який рух ворога — це частина стратегічної мети зайти в столицю. 

"Дехто подивився на карти, що через Сумщину противник наступав на Київ у 2022 році. Але ми знаємо кінцевий результат: всі, хто не встигли втікти, — потім сказали, що це був "жест доброї волі", — додав очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. 

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що просування окупантів у Сумській області зупинено.

А керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що українські воїни стримують російські штурмові групи на Сумщині.

війна ЗСУ Сумська область окупанти наступ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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