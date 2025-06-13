Оккупанты перебрасывают войска на Сумщину — Тимочко объяснил причину

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко объяснил, почему российские оккупанты перебрасывают свои войска с юга на Сумское направление. По его словам, это знак, что захватчики слишком быстро исчерпали свои силы.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 13 июня.

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Ситуация на Сумском направлении

"То, что противник перебрасывает дополнительные силы с юга, из Крыма, то, что мы уже слышали, это не показатель усиления своих подразделений или своих войск. Это свидетельство того, что слишком быстро они стерли тот ресурс, который был на этом направлении. Они сейчас вынуждены тянуть резервы, которые не планировали привлекать там", — отметил Тимочко.

По его словам, россияне явно не ожидали таких потерь на Сумщине. Наступление противника идет не так, как им хотелось.

"Наступление" на Киев

Тимочко также отреагировал на манипуляции, что оккупанты якобы делают "наступление" на Киев. По его словам, это попытка посеять панику, мол, любое движение врага — это часть стратегической цели зайти в столицу.

"Некоторые посмотрели на карты, что через Сумщину противник наступал на Киев в 2022 году. Но мы знаем конечный результат: все, кто не успели убежать, — потом сказали, что это был "жест доброй воли", — добавил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что продвижение оккупантов в Сумской области остановлено.

А руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что украинские воины сдерживают российские штурмовые группы на Сумщине.