Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В ЦПД висловились, чи вдалося відкинути окупантів з Сумщини

В ЦПД висловились, чи вдалося відкинути окупантів з Сумщини

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 10:39
На Сумщині ЗСУ стримують наступ росіян — що відбувається на фронті
Боєць 117 ОБТО. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Коваленко заявив, що ситуація на Сумщині контрольована силами ЗСУ

Попри гучні заяви російських пропагандистів про просування на Сумщині, українські військові впевнено стримують ворожі штурмові групи та навіть у низці випадків відкидають їх назад. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Реклама
Читайте також:

Коваленко заявив, що ситуація на Сумщині контрольована силами ЗСУ

За словами Коваленка, ситуація в регіоні залишається під контролем українських Сил оборони, а російські заяви значною мірою не відповідають реальній обстановці на фронті.

null
Заява Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 12 червня, в ефірі День.LIVE експерт Сергій Грабський своєю чергою зазначив, що окупанти не мають достатніх ресурсів для захоплення обласного центру Сумщини. Він підтвердив, що ситуація на напрямку стабілізувалася завдяки рішучим діям та героїчному опору Збройних сил України.

За його оцінкою, навіть за умови концентрації до 60 тисяч російських військових, їх угруповання не здатне прорвати оборону та досягти позицій, з яких можна було б ефективно обстрілювати Суми. Він пояснив, що відстань від лінії фронту до міста становить близько 20 км, тоді як артилерія РФ діє на 15–17 км. У разі висування на передові позиції ворожа техніка опиниться під прицільним вогнем ЗСУ.

Додамо, що аналітики ISW кілька днів тому оцінили, чи можуть російські війська дістатися до Сум. 

російські війська ЗСУ Суми Сумська область війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації