На Сумщині ЗСУ стримують наступ росіян — що відбувається на фронті

Боєць 117 ОБТО. Фото: Генштаб ЗСУ

Попри гучні заяви російських пропагандистів про просування на Сумщині, українські військові впевнено стримують ворожі штурмові групи та навіть у низці випадків відкидають їх назад.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

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За словами Коваленка, ситуація в регіоні залишається під контролем українських Сил оборони, а російські заяви значною мірою не відповідають реальній обстановці на фронті.

Заява Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 12 червня, в ефірі День.LIVE експерт Сергій Грабський своєю чергою зазначив, що окупанти не мають достатніх ресурсів для захоплення обласного центру Сумщини. Він підтвердив, що ситуація на напрямку стабілізувалася завдяки рішучим діям та героїчному опору Збройних сил України.

За його оцінкою, навіть за умови концентрації до 60 тисяч російських військових, їх угруповання не здатне прорвати оборону та досягти позицій, з яких можна було б ефективно обстрілювати Суми. Він пояснив, що відстань від лінії фронту до міста становить близько 20 км, тоді як артилерія РФ діє на 15–17 км. У разі висування на передові позиції ворожа техніка опиниться під прицільним вогнем ЗСУ.

Додамо, що аналітики ISW кілька днів тому оцінили, чи можуть російські війська дістатися до Сум.