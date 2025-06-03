Експерти ISW вважають, що окупанти РФ не зможуть захопити місто Суми

Боєць ЗСУ кидає гранату. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська активізували наступальні дії на півночі Сумської області, прагнучи наблизитися до обласного центру для можливості обстрілу його артилерією. Просування зафіксовано у трьох напрямках: на північ та північний схід від міста Суми.

Про це повідомляється в останньому дослідженні ISW.

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Бойові дії на Сумщині за даними ISW. Фото: ISW

Західні експерти зазначають, що останнім часом російські війська посилили наземні штурми на північ від Сум у напрямку Андріївки, а також на північний схід від міста у напрямку Юнаківки та Миропілля.

Підрозділи 104-го, 234-го та 237-го повітряно-десантних полків РФ діють уздовж лінії Локня-Юнаківка та на захід від Локні. ISW підкреслює, що Росія прагне створити буферну зону на півночі Сумської області та активізує інформаційні кампанії для виправдання поновлення наступальних дій у напрямку міста Суми.

Чи зможуть захопити Суми окупанти РФ

Російські війська прагнуть просунутися до лінії Хотін — Храпівщина, що дозволить їм обстрілювати місто артилерією з відстані 12-15 кілометрів. ISW вважає, що захоплення міста Суми російськими військами малоймовірне в короткостроковій та середньостроковій перспективі, оскільки вони не змогли захопити жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч жителів з липня 2022 року. Проте будуть активно пробувати це зробити, кажуть експерти.

Раніше президент України Зеленський попередив про наміри РФ прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області, однак, за його словами, наразі ці спроби залишаються безрезультатними.

Також ми писали, що росіяни продовжують здійснювати масовані обстріли на Херсонщині та навіть посилили їх.