Эксперты ISW считают, что оккупанты РФ не смогут захватить город Сумы

Боец ВСУ бросает гранату. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска активизировали наступательные действия на севере Сумской области, стремясь приблизиться к областному центру для возможности обстрела его артиллерией. Продвижение зафиксировано в трех направлениях: на север и северо-восток от города Сумы.

Об этом сообщается в последнем исследовании ISW.

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Боевые действия на Сумщине по данным ISW. Фото: ISW

Западные эксперты отмечают, что в последнее время российские войска усилили наземные штурмы к северу от Сум в направлении Андреевки, а также на северо-восток от города в направлении Юнаковки и Мирополья.

Подразделения 104-го, 234-го и 237-го воздушно-десантных полков РФ действуют вдоль линии Локня-Юнаковка и к западу от Локни. ISW подчеркивает, что Россия стремится создать буферную зону на севере Сумской области и активизирует информационные кампании для оправдания возобновления наступательных действий в направлении Сумы.

Смогут ли захватить Сумы оккупанты РФ

Российские войска стремятся продвинуться к линии Хотин — Храповщина, что позволит им обстреливать город артиллерией с расстояния 12-15 километров. ISW считает, что захват города Сумы российскими войсками маловероятен в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку они не смогли захватить ни одного украинского города с довоенным населением более 100 тысяч жителей с июля 2022 года. Однако будут активно пробовать это сделать, говорят эксперты.

Ранее президент Украины Зеленский предупредил о намерениях РФ прорваться к административной границе Днепропетровской области, однако, по его словам, пока эти попытки остаются безрезультатными.

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