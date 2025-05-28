Росія накопичила 50 тисяч військових на Сумському напрямку, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські війська продовжують щоденні наступальні дії вздовж лінії фронту, однак їм досі не вдалося реалізувати повномасштабну операцію. Наразі ворог концентрує сили на північному напрямку — у Сумській області.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише Інтерфакс.

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Війська РФ на Сумському напрямку

За словами Зеленського, росіяни накопичують більше 50 тисяч військових на Сумському напрямку.

"Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. 27-го травня взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно Курської області", — сказав Президент.

Водночас глава держави підтвердив активізацію диверсійної діяльності з боку росіян на території Сумщини, однак підкреслив, що українські оборонці реагують на такі дії відповідно.

Ситуація на Донеччині

Зеленський розповів, що на інших ділянках фронту теж тривають активні бої. Зокрема, на Покровському напрямку та поблизу Костянтинівки, де раніше були складнощі, українським силам вдалося досягти певних успіхів.

"У нас були проблеми, але були успішні бої", — сказав Зеленський, уточнивши, що за останні дві доби ЗСУ відтіснили російські підрозділи на чотири кілометри.

Український лідер наголосив, що ворог не має можливості повністю вивести свої сили з району Покровська, а також не здатен зосередити всі війська для захоплення цього населеного пункту.

Плани Росії на Дніпро та Курський напрямок

Окремо Президент попередив про наміри РФ прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області, однак, за його словами, наразі ці спроби залишаються безрезультатними.

Говорячи про ситуацію на північному кордоні, глава держави уточнив, що їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку.

"Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей", — сказав Зеленський.

Також він повідомив, що українські підрозділи здійснили маневри на території Курської області.

"Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання", — розповів український лідер.

Крім того, Зеленський прокоментував заяви російської сторони про можливий наступ у Херсонській області через Дніпро.

"Є в них деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані – росіяни, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо", — підсумував Зеленський.

Також ми писали, що росіяни продовжують здійснювати масовані обстріли на Херсонщині та навіть посилили їх.

Раніше російський диктатор Володимир Путін висунув вимоги, за яких він готовий закінчити повномасштабну війну в Україні.