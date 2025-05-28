Россия накопила 50 тысяч военных на Сумском направлении, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска продолжают ежедневные наступательные действия вдоль линии фронта, однако им до сих пор не удалось реализовать полномасштабную операцию. Сейчас враг концентрирует силы на северном направлении — в Сумской области.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Интерфакс.

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По словам Зеленского, россияне накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении.

"Так же сейчас на сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. 27-го мая взяли, например, 8 пленных в районе Теткино Курской области", — сказал Президент.

В то же время глава государства подтвердил активизацию диверсионной деятельности со стороны россиян на территории Сумщины, однако подчеркнул, что украинские защитники реагируют на такие действия соответственно.

Ситуация в Донецкой области

Зеленский рассказал, что на других участках фронта тоже продолжаются активные бои. В частности, на Покровском направлении и вблизи Константиновки, где раньше были сложности, украинским силам удалось достичь определенных успехов.

"У нас были проблемы, но были успешные бои", — сказал Зеленский, уточнил, что за последние двое суток ВСУ оттеснили российские подразделения на четыре километра.

Украинский лидер подчеркнул, что враг не имеет возможности полностью вывести свои силы из района Покровска, а также не способен сосредоточить все войска для захвата этого населенного пункта.

Планы России на Днепр и Курское направление

Отдельно Президент предупредил о намерениях РФ прорваться к административной границе Днепропетровской области, однако, по его словам, пока эти попытки остаются безрезультатными.

Говоря о ситуации на северной границе, глава государства уточнил, что их самые большие, самые сильные войска сегодня находятся на Курском направлении.

"Для выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей", — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что украинские подразделения совершили маневры на территории Курской области.

"Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки", — рассказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский прокомментировал заявления российской стороны о возможном наступлении в Херсонской области через Днепр.

"Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят — не уверен, что в трезвом состоянии — россияне, которым все равно сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно", — подытожил Зеленский.

Также мы писали, что россияне продолжают осуществлять массированные обстрелы на Херсонщине и даже усилили их.

Ранее российский диктатор Владимир Путин выдвинул требования, при которых он готов закончить полномасштабную войну в Украине.