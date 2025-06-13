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Главная Армия В ЦПД высказались, удалось ли отбросить оккупантов с Сумщины

В ЦПД высказались, удалось ли отбросить оккупантов с Сумщины

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 10:39
На Сумщине ВСУ сдерживают наступление россиян — что происходит на фронте
Боец 117 ОБТО. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Коваленко заявил, что ситуация на Сумщине контролируется силами ВСУ

Несмотря на громкие заявления российских пропагандистов о продвижении на Сумщине, украинские военные уверенно сдерживают вражеские штурмовые группы и даже в ряде случаев отбрасывают их назад.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

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Коваленко заявил, что ситуация на Сумщине контролируется силами ВСУ

По словам Коваленко, ситуация в регионе остается под контролем украинских Сил обороны, а российские заявления в значительной степени не соответствуют реальной обстановке на фронте.

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Заявление Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 12 июня, в эфире День.LIVE эксперт Сергей Грабский в свою очередь отметил, что оккупанты не имеют достаточных ресурсов для захвата областного центра Сумщины. Он подтвердил, что ситуация на направлении стабилизировалась благодаря решительным действиям и героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины.

По его оценке, даже при условии концентрации до 60 тысяч российских военных, их группировка не способна прорвать оборону и достичь позиций, с которых можно было бы эффективно обстреливать Сумы. Он пояснил, что расстояние от линии фронта до города составляет около 20 км, тогда как артиллерия РФ действует на 15-17 км. В случае выдвижения на передовые позиции вражеская техника окажется под прицельным огнем ВСУ.

Добавим, что аналитики ISW несколько дней назад оценили, могут ли российские войска добраться до Сум.

российские войска ВСУ Сумы Сумская область війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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