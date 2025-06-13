На Сумщине ВСУ сдерживают наступление россиян — что происходит на фронте

Боец 117 ОБТО. Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на громкие заявления российских пропагандистов о продвижении на Сумщине, украинские военные уверенно сдерживают вражеские штурмовые группы и даже в ряде случаев отбрасывают их назад.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

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Коваленко заявил, что ситуация на Сумщине контролируется силами ВСУ

По словам Коваленко, ситуация в регионе остается под контролем украинских Сил обороны, а российские заявления в значительной степени не соответствуют реальной обстановке на фронте.

Заявление Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 12 июня, в эфире День.LIVE эксперт Сергей Грабский в свою очередь отметил, что оккупанты не имеют достаточных ресурсов для захвата областного центра Сумщины. Он подтвердил, что ситуация на направлении стабилизировалась благодаря решительным действиям и героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины.

По его оценке, даже при условии концентрации до 60 тысяч российских военных, их группировка не способна прорвать оборону и достичь позиций, с которых можно было бы эффективно обстреливать Сумы. Он пояснил, что расстояние от линии фронта до города составляет около 20 км, тогда как артиллерия РФ действует на 15-17 км. В случае выдвижения на передовые позиции вражеская техника окажется под прицельным огнем ВСУ.

Добавим, что аналитики ISW несколько дней назад оценили, могут ли российские войска добраться до Сум.