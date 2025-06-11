На Сумщині жителів закликали евакуюватися - загроза зростає

Евакуація мешканців. Ілюстративне фото: Нацполіція

Мешканців прифронтових населених пунктів Сумської області закликають евакуюватися. Українці на цих територіях ризикують своїм життям та життям волонтерів.

Про це розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак в ефірі День.LIVE.

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"Щоб розуміли всі люди, які ще залишаються в цих населених пунктах, існують два прикрі випадки за останні тижні. Перший — це люди похилого віку залишилися без житла після удару РСЗВ, їм довелося діставатися блокпоста самостійно", — зазначив Біцак.

Також був випадок, коли чоловік вирішив привіз вивезти матір, залишив жінку, а матір посадив на мопед й довіз до Сум. Коли він повернувся за жінкою, то вона вже зникла безвісти.

"Тому треба не чекати того часу, коли цього вже буде неможливо зробити фізично. Розуміємо, що ворог підступний й вважає українців ворогами", — зауважив представник райради.

За словами Біцака, також існує неперевірена інформація, що в одному з населених пунктів окупанти розстріляли тих пенсіонерів, які залишилися. Тому місцева влада закликає мешканців вчасно евакуюватися, коли це ще можливо, а не наражати рятувальників та волонтерів на небезпеку.

Нагадаємо, під час засідання Ради оборони Харківщини ухвалили рішення розширити примусову евакуацію ще на сім населених пунктів.

Також перелік населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію, розширили у Сумській області.