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Главная Армия На Сумщине растут трагические случаи — жителей просят выезжать

На Сумщине растут трагические случаи — жителей просят выезжать

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Дата публикации 11 июня 2025 16:52
На Сумщине жителей призвали эвакуироваться - угроза растет
Эвакуация жителей. Иллюстративное фото: Нацполиция
Ключові моменти Эвакуация на Сумщине

Жителей прифронтовых населенных пунктов Сумской области призывают эвакуироваться. Украинцы на этих территориях рискуют своей жизнью и жизнью волонтеров.

Об этом рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак в эфире День.LIVE.

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Эвакуация на Сумщине

"Чтобы понимали все люди, которые еще остаются в этих населенных пунктах, существуют два досадных случая за последние недели. Первый — это пожилые люди остались без жилья после удара РСЗО, им пришлось добираться до блокпоста самостоятельно", — отметил Бицак.

Также был случай, когда мужчина решил вывезти мать, оставил женщину, а мать посадил на мопед и довез до Сум. Когда он вернулся за женщиной, то она уже пропала без вести.

"Поэтому надо не ждать того времени, когда это уже будет невозможно сделать физически. Понимаем, что враг коварный и считает украинцев врагами", — отметил представитель райсовета.

По словам Бицака, также существует непроверенная информация, что в одном из населенных пунктов оккупанты расстреляли тех пенсионеров, которые остались. Поэтому местные власти призывают жителей вовремя эвакуироваться, когда это еще возможно, а не подвергать спасателей и волонтеров опасности.

Напомним, во время заседания Совета обороны Харьковщины приняли решение расширить принудительную эвакуацию еще на семь населенных пунктов.

Также перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация, расширили в Сумской области.

российские войска эвакуация Сумская область волонтеры война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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