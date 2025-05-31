На Сумщині оголосили евакуацію ще з 11 населених пунктів

На Сумщині розширили обов'язкову евакуацію — список міст та сіл
У Сумській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців в ще 11 населених пунктах. Це пов'язано з посиленням російських атак на громади.
Про це повідомив мер Олександр Лисенко у Telegram у суботу, 31 травня.
Евакуація на Сумщині
"Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", — йдеться у повідомленні.
За словами мера, евакуацію проводять з таких населених пунктів:
- Горобівка (Річківська сільська громада);
- Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
- Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
- Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
Лисенко зауважив, що усім, хто потребує допомоги, нададуть транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Номер для контакту з евакуаційним штабом в Сумському районі — 050 650 70 83.
"Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю", — зазначив він.
Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів області.
Нагадаємо, ворог атакував Сумську область дронами та ракетами: поранено чоловіка, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що ворог намагається просунутися вглиб регіону.
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