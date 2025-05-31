На Сумщині оголосили евакуацію ще з 11 населених пунктів

Евакуація громадян. Ілюстративне фото: ДСНС

У Сумській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців в ще 11 населених пунктах. Це пов'язано з посиленням російських атак на громади.

Про це повідомив мер Олександр Лисенко у Telegram у суботу, 31 травня.

Реклама

Читайте також:

Евакуація на Сумщині

"Рішення ухвалене з огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад", — йдеться у повідомленні.

За словами мера, евакуацію проводять з таких населених пунктів:

Горобівка (Річківська сільська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Лисенко зауважив, що усім, хто потребує допомоги, нададуть транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Номер для контакту з евакуаційним штабом в Сумському районі — 050 650 70 83.

"Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю", — зазначив він.

Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів області.

Скриншот допису Лисенка

Нагадаємо, ворог атакував Сумську область дронами та ракетами: поранено чоловіка, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що ворог намагається просунутися вглиб регіону.