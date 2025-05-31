На Сумщине объявили эвакуацию еще из 11 населенных пунктов

Эвакуация граждан. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей в еще 11 населенных пунктах. Это связано с усилением российских атак на громады.

Об этом сообщил мэр Александр Лысенко в Telegram в субботу, 31 мая.

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"Решение принято, учитывая постоянную угрозу жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных громад", — говорится в сообщении.

По словам мэра, эвакуацию проводят из таких населенных пунктов:

Горобовка (Речковская сельская громада);

Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская громада);

Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);

Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

Лысенко отметил, что всем, кто нуждается в помощи, предоставят транспорт, гуманитарную помощь, временное размещение и социальные выплаты. Номер для контакта с эвакуационным штабом в Сумском районе — 050 650 70 83.

"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью", — отметил он.

Всего под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

Скриншот поста Лысенко

Напомним, враг атаковал Сумскую область дронами и ракетами: ранен мужчина, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщал, что враг пытается продвинуться вглубь региона.