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На Сумщине расширили обязательную эвакуацию — список

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Дата публикации 31 мая 2025 11:06
На Сумщине объявили эвакуацию еще из 11 населенных пунктов
Эвакуация граждан. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей в еще 11 населенных пунктах. Это связано с усилением российских атак на громады.

Об этом сообщил мэр Александр Лысенко в Telegram в субботу, 31 мая.

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"Решение принято, учитывая постоянную угрозу жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных громад", — говорится в сообщении.

По словам мэра, эвакуацию проводят из таких населенных пунктов:

  • Горобовка (Речковская сельская громада);
  • Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская громада);
  • Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада);
  • Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская громада).

Лысенко отметил, что всем, кто нуждается в помощи, предоставят транспорт, гуманитарную помощь, временное размещение и социальные выплаты. Номер для контакта с эвакуационным штабом в Сумском районе — 050 650 70 83.

"Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью", — отметил он.

Всего под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

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Скриншот поста Лысенко

Напомним, враг атаковал Сумскую область дронами и ракетами: ранен мужчина, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщал, что враг пытается продвинуться вглубь региона.

украинцы эвакуация Сумская область обстрелы война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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