На Дніпропетровщині оголосили другу хвилю евакуації

Евакуація населення. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

У Дніпропетровській області з низки населених пунктів запроваджено примусову евакуацію. Причина — безпекова ситуація в регіоні.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 1 червня.

Реклама

Читайте також:

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію

"Через безпекову ситуацію запроваджуємо другу хвилю примусової евакуації з Синельниківщини. Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох — Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження", — зазначив очільник ОВА.

А також додав, що мають виїхати діти з батьками чи законними представниками: "адже малим не місце під КАБами та дронами".

За словами Лисака, наразі соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Людей готові приймати інші більш спокійні райони Дніпропетровської області. Місця для них вже підготовлені.

"Та мешканці самі ладні обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися.Механізм налагоджений. ДСНС, поліція, гуманітарні організації, керівництво району, місцеве самоврядування – усі долучені до процесу", — пояснив начальник ОВА.

А також додав, що примусова евакуація триватиме протягом двох місяців.

Скриншот повідомлення очільника ОВА

Зазначимо, що у п'ятницю, 30 травня, російські війська завдали ударів по Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що нещодавно у Сумській області також оголосили обов'язкову евакуацію мешканців в ще 11 населених пунктах.