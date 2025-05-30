РФ вдарила по підрозділу ДСНС у Нікополі, а на Харківщині атакує Куп'янськ — що відомо

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото:

У п'ятницю, 30 травня, російські війська завдали ударів по кількох регіонах України. Зокрема, ворог прицільно атакував підрозділ рятувальників у Нікополі Дніпропетровської області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

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Обстріл Нікополя

За інформацією ДСНС, окупанти вдарили дроном-камікадзе по території пожежного підрозділу в Нікополі.

Унаслідок атаки пошкоджено пожежне депо та один пожежно-рятувальний автомобіль. Уже за десять хвилин після першого удару росіяни здійснили повторну атаку — цього разу по адміністративній будівлі.

"На щастя, рятувальники не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена пожежна частина у Нікополі. Фото: ДСНС

Ситуація на Харківщині

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на півночі Харківщини ворог веде розвідку боєм за допомогою малих штурмових груп. Основні бойові дії зосереджені на Куп’янському напрямку.

"Всі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз, — брехня", — наголосив Коваленко.

Повідомлення Коваленка у Telegram

Нагадаємо, 30 травня росіяни атакували "Шахедом" Ізюм Харківської області. Під ударом опинилася промислова зона.

Також ми писали, що 30 травня окупанти вдарили дроном по багатоквартирному будинку у Білозерському Донецької області.