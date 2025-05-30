РФ ударила по подразделению ГСЧС в Никополе, а на Харьковщине атакует Купянск — что известно

Спасатели работают на месте обстрела. Иллюстративное фото:

В пятницу, 30 мая, российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. В частности, враг прицельно атаковал подразделение спасателей в Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

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Обстрел Никополя

По информации ГСЧС, оккупанты ударили дроном-камикадзе по территории пожарного подразделения в Никополе.

В результате атаки повреждено пожарное депо и один пожарно-спасательный автомобиль. Уже через десять минут после первого удара россияне совершили повторную атаку — на этот раз по административному зданию.

"К счастью, спасатели не пострадали", — говорится в сообщении.

Поврежденная пожарная часть в Никополе. Фото: ГСЧС

Ситуация на Харьковщине

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, на севере Харьковщины враг ведет разведку боем с помощью малых штурмовых групп. Основные боевые действия сосредоточены на Купянском направлении.

"Все рассказы их военкоров, что они едва не начали движение к Харькову сейчас, — ложь", — подчеркнул Коваленко.

Сообщение Коваленко в Telegram

Напомним, 30 мая россияне атаковали "Шахедом" Изюм Харьковской области. Под ударом оказалась промышленная зона.

Также мы писали, что 30 мая оккупанты ударили дроном по многоквартирному дому в Белозерском Донецкой области.