РФ ударила по подразделению ГСЧС в Никополе, а на Харьковщине атакует Купянск — что известно

РФ атакует Харьковскую и Днепропетровскую области — что известно
В пятницу, 30 мая, российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. В частности, враг прицельно атаковал подразделение спасателей в Никополе Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
Обстрел Никополя
По информации ГСЧС, оккупанты ударили дроном-камикадзе по территории пожарного подразделения в Никополе.
В результате атаки повреждено пожарное депо и один пожарно-спасательный автомобиль. Уже через десять минут после первого удара россияне совершили повторную атаку — на этот раз по административному зданию.
"К счастью, спасатели не пострадали", — говорится в сообщении.
Ситуация на Харьковщине
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, на севере Харьковщины враг ведет разведку боем с помощью малых штурмовых групп. Основные боевые действия сосредоточены на Купянском направлении.
"Все рассказы их военкоров, что они едва не начали движение к Харькову сейчас, — ложь", — подчеркнул Коваленко.
Напомним, 30 мая россияне атаковали "Шахедом" Изюм Харьковской области. Под ударом оказалась промышленная зона.
Также мы писали, что 30 мая оккупанты ударили дроном по многоквартирному дому в Белозерском Донецкой области.
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