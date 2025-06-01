На Днепропетровщине объявили вторую волну эвакуации

Эвакуация населения. Иллюстративное фото: Харьковская ОВА

В Днепропетровской области из ряда населенных пунктов введена принудительная эвакуация. Причина — ситуация с безопасностью в регионе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 1 июня.

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"Из-за ситуации с безопасностью вводим вторую волну принудительной эвакуации из Синельниковского района. На этот раз из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской громады, семи Великомихайловской и двух — Маломихайловской. Уже подписал соответствующее распоряжение", — отметил глава ОВА.

А также добавил, что должны выехать дети с родителями или законными представителями: "ведь малым не место под КАБами и дронами".

По словам Лысака, сейчас социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи. Людей готовы принимать другие более спокойные районы Днепропетровской области. Места для них уже подготовлены.

"Но жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обустроиться. ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, руководство района, местное самоуправление — все приобщены к процессу", — объяснил начальник ОВА.

А также добавил, что принудительная эвакуация продлится в течение двух месяцев.

Скриншот сообщения главы ОВА

Отметим, что в пятницу, 30 мая, российские войска нанесли удары по Днепропетровской области.

Напомним, что недавно в Сумской области также объявили обязательную эвакуацию жителей в еще 11 населенных пунктах.