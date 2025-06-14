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Головна Армія ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — деталі від Зеленського

ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — деталі від Зеленського

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 21:34
Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили Андріївку в Сумській області
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ключові моменти Ситуація в Сумській області

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що військові звільнили село Андріївку в Сумській області. За його словами, Силам оборони вдається вибивати російських окупантів з прикордоння.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у суботу, 14 червня.

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Зеленський зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно наших активних дій.

"Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині — прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", — розповів український лідер.

За його словами, особливу вдячність заслуговують воїни 255-го окремого штурмового полку, які здійснюють наступальні дії в прикордонні Сумської області.

Нагадаємо, глава Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, навіщо окупанти перекидають своїх солдатів на Сумський напрямок.

А військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що просування армії РФ в Сумській області наразі зупинено.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна Сумська область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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