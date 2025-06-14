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Главная Армия ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — детали от Зеленского

ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — детали от Зеленского

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Дата публикации 14 июня 2025 21:34
Зеленский сообщил, что ВСУ освободили Андреевку в Сумской области
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ключові моменти Ситуация в Сумской области

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что военные освободили село Андреевку в Сумской области. По его словам, Силам обороны удается выбивать российских оккупантов из приграничья.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в субботу, 14 июня.

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Зеленский отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского относительно наших активных действий.

"Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине — пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты", — рассказал украинский лидер.

По его словам, особую благодарность заслуживают воины 255-го отдельного штурмового полка, которые осуществляют наступательные действия в приграничье Сумской области.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, зачем оккупанты перебрасывают своих солдат на Сумское направление.

А военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что продвижение армии РФ в Сумской области пока остановлено.

Владимир Зеленский война ВСУ Украина Сумская область оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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