Генштаб інформуватиме про ситуацію на ще одному напрямку

Українські воїни на фронті. Фото: Генштаб

Російські війська активізуються поблизу кордону із Сумською областю. Тому у Генеральному штабі ЗСУ щодня повідомлятимуть про ситуацію на ще одному напрямку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Так, внаслідок активізації противника у прикордонні Сумської області важливим є інформування суспільства. Генштаб у щоденних зведеннях повідомлятиме про перебіг бойових дій на ще одному напрямку — Північно-Слобожанському.

Також військове керівництво України вирішило перейменувати Харківський напрямок на Південно-Слобожанський.

У Генштабі нагадали, що оперативна інформація про російське вторгнення в Україну оновлюється тричі на добу на офіційних сторінках — о 08:00, 16:00 та 22:00.

Скриншот допису Генштабу

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили село Андріївка в Сумській області.

А за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, окупанти перекидають війська з півдня на Сумський напрямок, оскільки швидко вичерпали свої сили.