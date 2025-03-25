Ракетный удар по Сумам — пострадали более 100 человек

Спасатели работают на месте обстрела в Сумах. Фото: ГСЧС

В Сумах продолжают ликвидировать последствия российской атаки, произошедшей 24 марта. В результате обстрела пострадал 101 человек.

Об этом сообщает "Суспільне Суми" во вторник, 25 марта.

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За помощью к медикам обратились 78 взрослых и 23 ребенка. Сейчас в стационаре находятся 14 взрослых и 16 детей, двое из них в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Спасатели работают на месте удара с 06:00. Сейчас работают три точки выдачи стройматериалов.

"Люди, у которых жилье разрушено, подают заявки, получают статус ВПЛ и будут временно расселены. Места такие есть", — рассказал заместитель городского головы Артем Кузнецов.

Спасатели на месте обстрела в Сумах. Фото: ГСЧС

Пострадавшие могут заявить в укрытии КНП "Детская клиническая больница Святой Зинаиды" (ул. Хворостянка) и начальной школы №32 (ул. Холодногорская).

В городе повреждены 26 зданий из-за обстрелов. Среди них три школы, детский сад, учреждение профтехобразования, больница, 16 жилых домов и не только.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Сум. Фото: ГСЧС

Напомним, российские захватчики ударили по центру Сум в понедельник, 24 марта. Город атаковали ракетами.

Из-за удара по густонаселенному району Сум без газоснабжения остался ряд домов. Также прекратилось снабжение воды и отопления.