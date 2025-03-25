Ракетний удар по Сумах — постраждали понад 100 людей

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Сумах. Фото: ДСНС

У Сумах продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, що сталася 24 березня. Внаслідок обстрілу постраждала 101 людина.

Про це повідомляє "Суспільне Суми" у вівторок, 25 березня.

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За допомогою до медиків звернулись 78 дорослих та 23 дитини. Наразі в стаціонарі перебувають 14 дорослих та 16 дітей, двоє з них — у важкому стані. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Рятувальники працюють на місці удару з 06:00. Наразі працюють три точки видачі будматеріалів.

"Люди, в яких житло зруйноване, подають заявки, отримують статус ВПО і будуть тимчасово розселені. Місця такі є", — розповів заступник міського голови Артем Кузнецов.

Рятувальники на місці обстрілу у Сумах. Фото: ДСНС

Постраждалі можуть заявити в укритті КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" (вул. Хворостянка) та початкової школи №32 (вул. Холодногірська).

У місті пошкоджено 26 будівель через обстріл. Серед них три школи, дитячий садочок, заклад профтехосвіти, лікарня, 16 житлових будинків й не тільки.



Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Сум. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники вдарили по центру Сум у понеділок, 24 березня. Місто атакували ракетами.

Через удар по густонаселеному району Сум без газопостачання залишилась низка будинків. Також припинилось постачання води й опалення.